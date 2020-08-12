Son dakika spor: Bandırmaspor'da Onur Göçmez dönemi Son dakika haberleri: TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor'da yapılan olağanüstü genel kurulla Kulüp Başkanı Göksel Karlahan yeniden aday olmazken Onur Göçmez başkanlığa seçildi.

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor'da yapılan olağanüstü genel kurulla Kulüp Başkanı Göksel Karlahan yeniden aday olmazken Onur Göçmez başkanlığa seçildi.

Bandırmaspor Olağanüstü Genel Kurulu Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Korona virüs önlemlerinin had safhada olduğu genel kurula 687 üyeden 112'si katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda Kulüp Başkanı Göksel Karlahan açılış konuşmasını gerçekleştirerek, Başkanlık görevini üstlendiği günden bu güne kadar olan tabloyu özetledi. Karlahan, genel kurulda Başkanlığa aday olmadığını açıkladı. Karlahan'ın konuşmasının ardından okunan yönetim ve denetim kurulu raporları oybirliği ile onaylandı. Genel Kurulda Bandırmaspor'un 25 milyon 107 bin 409 TL borcu olduğu ifade edilirken, kulübün gelirinin 20 milyon 331 bin 237 TL, giderinin ise 20 milyon 331 bin 237 TL olduğu açıklandı. Konuşmaların ardından geçilen seçimlerde korona virüs tedbirleri gereğince sosyal mesafenin kontrol edilebilmesi açısından salonda bulunan delegelere zarf ve oy pusulası dağıtımı yapılarak yerlerinde oy kullanılması sağlandı. Oylama sonrasında Onur Göçmez, 112 oyla Bandırmaspor Kulüp Başkanlığı'na seçildi. Başkan Göçmez yaptığı teşekkür konuşmasında, "Benim buradan çağrımdır. Kavgaları bırakalım, hep beraber oturalım konuşalım. Bu sene Bandırmaspor'un küme düşmemesi lazım. Küme düşerse Bandırmaspor'u bir daha bulamayız. Aynı Tokat gibi amatör lige gideriz. O yüzden yeni yönetim ellerini taşın altına koydu. Hepsi çok hevesli, ben de onların lideri olarak onların adına söz veriyorum. Yapılabilecek her şeyi yapacağız. Bandırma çok güçlü, bunun farkına varalım. Bandırmaspor şapkasıyla kapımıza gelen herkese kapımız açık" şeklinde konuştu.

Bandırmaspor'un olağanüstü genel kuruluna Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan, CHP İlçe Başkanı Selim Panç, geçmiş Dönem Belediye Başkanı ve Bandırmaspor Onursal Başkanı Dursun Mirza ile geçmiş dönem Bandırmaspor Başkanları katıldı.

Göçmez'in listesinde şu isimler yer aldı:

"Onur Göçmez, Mehmet Özbay, Adem Yılmaz, Cihan Yılmaz, Onur Çon, Gürel Soylu, Soner Koçoğlu, Hakan Aydın, Özel Aydın, Özgür Kızıllar, Mustafa Der, Serdar Kuter, Onur Oğuzbeyi, Ünsal Yamaner." - BALIKESİR

Kaynak: İHA