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Son dakika spor: Bakan Kasapoğlu: "Tesisimiz cimnastiğin yarınları için hayati bir misyon üstlenecek"

Son dakika haberlerine göre Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da yapımı devam eden Türkiye Cimnastik Federasyonu Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi ve Antrenman Salonu'nu ziyaret etti.

Son dakika spor: Bakan Kasapoğlu:
24.08.2020 10:28 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:41

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da yapımı devam eden Türkiye Cimnastik Federasyonu Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi ve Antrenman Salonu'nu ziyaret etti. Tesiste incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, "Tesisimiz cimnastiğin yarınları ve ülkemiz için çok hayati bir misyon üstlenecek" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da yapımı tamamlanmak üzere olan Cimnastik Federasyonu Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi ve Antrenman Salonu'nu ziyaret etti. Tesisi inceleyen Bakan Kasapoğlu'na, ziyaretinde Dünya Cimnastik Federasyonu Başkanı Morinari Watanabe ve Türkiye Jimnastik Federasonu Başkanı Suat Çelen de eşlik etti. Salon hakkında yetkililerden detaylı bilgi alan Bakan Kasapoğlu, yakın zamanda hizmete açılacak olan tesisin cimnastik için büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Bu tesis cimnastiğin yarınları için çok hayati bir misyon taşıyacak. Sporda hedeflerimiz hep daha ilerisi için. Hem bunu hedefliyoruz hem de bunları gerçekleştiriyoruz. Vizyonumuzu icra noktasında önemli aşamalar kat ettik. 2019 yılında yaşadığımız başarılar, sporcu arkadaşlarımızın hedefleri, bu anlamdaki motivasyonları bizler için çok mühim. Bu anlamda her türlü imkanı onlara seferber ediyoruz. Tıpkı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarımızı onlar için ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.

"Biz bir aile olarak çalışmaya devam edeceğiz"

Türkiye'de cimnastikte gelinen noktanın önem arz ettiğini söyleyen Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "1000 lisanslı sporcudan 100 bin lisanslı sporcuya ulaştık. Bunun yanında ülkemizin tümünü kapsayan faaliyetlere ulaştık. Pek çok rakam ve bilgi verebilirim ama özellikle ifade etmek isterim ki; biz var olanla yetinmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın gençlere, sporculara önem ve değer veren bunu gerçekleştiren vizyonunu inşallah her daim daha güzelini hedeflemeye ve bunlar için çalışmaya devam edeceğiz. Ben uluslararası federasyon başkanımıza bugüne kadarki destekleri için teşekkür ediyorum. Sporcu arkadaşlarıma, teknik ekiplerimize ve federasyon başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz bir aile olarak çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

"Bu tesis bir sembol olacak"

Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi ve Antrenman Salonu'nun tüm vatandaşların yedi yirmi dört emrinde olacağını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tesisimiz İstanbul ve ülkemiz için önemli bir misyon üstlenecek. Ulusal ve uluslararası müsabakalar, kamplar düzenlenecek ve bir sembol olacak. Sporcun halka yayılması noktasında da önemli bir merkez olacak."

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaretinde sporcular da yalnız bırakmadı. Sporcularla sohbet ederek fikir alışverişinde bulunan Bakan Kasapoğlu, son olarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Watanabe: "Burası dünyaya rol model olacak bir yapı"

Dünya Cimnastik Federasyonu Başkanı Morinari Watanabe ise tesisin cimnastik sporuna kazandırılmasının önemini anlatarak, "Artık Türk cimnastiği çok güçlü. Umuyorum ki önümüzdeki yıl 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alacaklar. Ayrıca bu tesis çok güzel. Spor Bakanı'na çok teşekkür ediyorum. Dünyaya rol model olacak burası. Bir çok ülke buraya antrenman yapmak için gelecektir. Tekrardan Gençlik ve Spor Bakanı'na ve Türkiye Cimnastik Federasyonu'na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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