Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül'ü tebrik etti
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Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül'ü tebrik etti

Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül'ü tebrik etti
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Son dakika gündem haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanarak 8. kez Avrupa şampiyonu olan Taha Akgül'ü tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanarak 8. kez Avrupa şampiyonu olan Taha Akgül'ü tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Elde ettiği sekizinci şampiyonlukla bizleri bir kez daha gururlandıran Taha Akgül'ün Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda da ülkemizi, şanlı bayrağımızı başarıyla temsil edeceğine inanıyorum. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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