Son dakika spor: Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor'da başkanlığa yeniden seçilen Ağaoğlu'na tebrik
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Edinilen son dakika gelişmesine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzonspor Kulübünün 78. olağan genel kurulunda tekrar başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu'nu tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzonspor Kulübünün 78. olağan genel kurulunda tekrar başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu'nu tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, Trabzonspor Kulübünün olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Ahmet Ağaoğlu için kutlama mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Trabzonspor Kulübü'nün 78. olağan genel kurul toplantısında başkanlığa yeniden seçilen Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Bordo-mavili kulübümüzün başkan ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum."
AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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