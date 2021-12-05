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Son dakika spor: Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor'da başkanlığa yeniden seçilen Ağaoğlu'na tebrik

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Son dakika spor: Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor'da başkanlığa yeniden seçilen Ağaoğlu'na tebrik

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzonspor Kulübünün 78. olağan genel kurulunda tekrar başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu'nu tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzonspor Kulübünün 78. olağan genel kurulunda tekrar başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu'nu tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Trabzonspor Kulübünün olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Ahmet Ağaoğlu için kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Trabzonspor Kulübü'nün 78. olağan genel kurul toplantısında başkanlığa yeniden seçilen Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Bordo-mavili kulübümüzün başkan ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum."

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan

 Trabzonspor'da olağan genel kurulda seçime tek aday olarak giren Ahmet Ağaoğlu, 1152 oy alarak başkanlığa yeniden seçildi.

Trabzonspor'da olağan genel kurulda seçime tek aday olarak giren Ahmet Ağaoğlu, 1152 oy alarak başkanlığa yeniden seçildi.

 Son Dakika: Ahmet Ağaoğlu, yeniden Trabzonspor başkanı seçildi

Son Dakika: Ahmet Ağaoğlu, yeniden Trabzonspor başkanı seçildi

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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