Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaş'a kutlama
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Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaş'a kutlama

Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaş'a kutlama
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Kasapoğlu, İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan 59. kupa finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupayı 10. kez müzesine götüren Beşiktaş'ı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"59'uncu Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde, Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup ederek kupayı 10'uncu kez müzesine götüren Beşiktaş'ı kutluyorum. Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunun ardından Türkiye Kupası'nı da kazanarak çifte şampiyonluk yaşayan Beşiktaş'ın bu başarısında emeği geçen başta futbolcular olmak üzere, teknik heyeti, kulüp yönetimini ve siyah-beyazlı camiayı bir kez daha tebrik ediyor, finalde gösterdiği mücadeleden dolayı Fraport-TAV Antalyaspor'u da kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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