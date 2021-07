Son dakika spor: Bakan Kasapoğlu Filenin Sultanları'nı ziyaret etti

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlar öncesi, oyunlara katılacak A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularıyla TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda bir araya geldi.

Tokyo Olimpiyatları'na sayılı günler kala çalışmalarına son sürat devam eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ziyaret etti. Ziyarette; Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ile TVF Milli Takımlar Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu da hazır bulundu.

Bakan Kasapoğlu, uzun süreli hazırlıkları ve sporcuların azimli çalışmaları sayesinde, bu sene olimpiyatlarda bazı ilkleri yaşayacaklarını belirtti ve ekledi: "Bugün bizlere bu toplantıda eşlik etmeleri için özellikle A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yanında olmak istedik. Bildiğiniz gibi Tokyo'ya takım sporları dalında sadece Kadın Voleybol Milli Takımımız katılmaya hak kazanmıştı. Aslında tüm takımlarımız sahaya çıktıkları her maçta son sayıya kadar cansiparane bir şekilde performans sergilemekte ve bizlerin göğsünü kabartmaktadır. Rakip kim olursa olsun, maç sonunda galip gelemediğinde üzülen bir nesle sahip olmak, beklentilerimizin ne kadar yüksek olduğunun bir göstergesidir. Bizleri alıştırdıkları zaferler için tüm sporcularımıza burada bir kez daha milletimiz adına minnet duygularımızı sunuyoruz. Çıkmakta olduğunuz bu zafer yolculuğunda başarılarınıza bir yenisini daha eklemenizi en içten duygularımızla temenni ediyoruz. Hazırlıklarını bizzat yakından takip ettiğim kıymetli sporcularımız ile birlikte olimpiyat heyecanını şimdiden fazlasıyla yaşamaya başladık.""18 BRANŞTA 108 SPORCU İLE OLİMPİYATLARA KATILACAĞIZ"Kasapoğlu, şöyle devam etti: "Tam 18 branşta boy gösterecek olan Türk sporcularımız arasında bu sene ilk defa kadınlar 4x200 metre serbest bayrak takımımızda atletizm yürüyüşte tam kadro, maraton erkeklerde tam kadro, karatede dağıtılan 8 kotanın 7'si, tekvando kadınlarda verilen 4 kotanın tamamını alan sporcularımızı da yarışmalara gönderiyoruz. Kadın boksta ve yelken kadın 470 sınıfında ilk defa olimpiyatlara katılıyoruz. Tam 114 sporcu ile katıldığımız 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'ndan sonra, 108 sporcu ile katılım sağlayarak; Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 49'u kadın, 59'u erkek sporcumuzla ülkemizi temsil edeceğiz. Uzun süredir boks, atletizm, cimnastik, karate, yelken, yüzme gibi bireysel sporlarda da elde ettikleri başarılarla göğsümüzü kabartan sporcularımız olimpiyatlara katılmaya hak kazandılar. Tokyo Paralimpik Oyunları için ise kota müsabakaları tamamlanmak üzere şu an için 12 branşta 79 sporcumuz Paralimpik Oyunlara katılma hakkı elde etmiştir.""DAHA ÖNCE SPORCUMUZUN OLMADIĞI BRANŞLARDA, BUGÜN AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONLUKLARI KAZANIYORUZ"Hedeflerine ulaşmış olmanın gurur ve sevincini yaşadıklarını aktaran Kasapoğlu, "Göreve başladığımız ilk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde uzun soluklu bir yola çıktığımızın farkındaydık. Bu yolun sonunda ulaşmak istediğimiz amacımız, sporu seven, katıldığı her alanda başarıyı hedefleyen evlatlarımıza ilham kaynağı olmak, rakiplerinin bile saygısını kazanacak bir kuşak yetiştirmek, her alanda bayrağımızı en yukarılara taşıyabilmek. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda, hamdolsun bu hedeflerimize ulaşmış olduğumuzu görüyorum" ifadelerini kullandı.EDA ERDEM DÜNDAR: TÜRK KADININI EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZA Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar ise oyunlara kısa süre kaldığını hatırlatarak, "Hepimizin bir hayali var. İnşallah bu hayali gerçekleştirebiliriz. Enerjimiz ve motivasyonumuz yüksek. Neler başarabileceğimizin farkındayız. Hem Türk kadınını hem de 'Filenin Sultanları'nı oyunlarda en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.

Oyuncular ve teknik heyetle fotoğraf çektiren Bakan Kasapoğlu, daha sonra milli voleybolcularla bir süre sohbet etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker