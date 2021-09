SPOR Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçe'nin olimpik sporcularla buluşma etkinliğine katıldı

Kasapoğlu: Spora kattığınız emekleriniz ve tüm varlığınız için sizlere minnettarız

"Bu tarihi başarı ve destek için Fenerbahçe ailesine teşekkür ediyorum"

"Pek çok açıdan ilklerin olimpiyatıydı"

"Sporcularımız kendilerine güvenen 84 milyonu hiçbir şekilde mahcup etmedi"

Ali Koç: Fenerbahçe mücadele ettiği her branşta Türk sporunun lokomotifidir

"En büyük sorumluluğumuz elit sporcular kazandırmak"

"Devletimizle adımlar atmaya ve planlar yapmaya ihtiyacımız var"

- Tokyo'da düzenlenen 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Spor Kulübü sporcuları için Faruk Ilgaz Tesisleri'nde buluşma etkinliği düzenlendi. Buluşmaya Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı. Bakan Kasapoğlu, "Spora kattığınız emekleriniz ve tüm varlığınız için sizlere minnettarız. Bu tarihi başarı ve destek için Fenerbahçe ailesine teşekkür ediyorum" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Fenerbahçe Spor Kulübü sporcuları için düzenlenen buluşma etkinliğini katıldı. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, yöneticiler, kulübün olimpik sporcuları, aileler ve çok sayıda davetli katıldı. Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçe'nin Tokyo olimpiyalarına en fazla milli sporcu gönderdiğini ifade ederek, "Aslında olimpiyat öncesinde planladığımız bu buluşmayı pandemi nedeniyle olimpiyat sonrasına ertelemiştik. İyi ki de ertelemişiz. Bu vesileyle burada olan herkese teşekkür ediyorum. Spora kattığınız emekleriniz ve tüm varlığınız için sizlere minnettarız. Bu tarihi başarı ve destek için Fenerbahçe ailesine teşekkür ediyorum. Tokyo 2020'de her bir sporcunun heyecanı, unutulmaz anılar ve çok güzel hatırlar biriktirmeme sebep oldu. Apayrı bir tecrübe ve inanç. Bunları yaşatan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Sizlerle gurur duyduğumuzu ifade ediyorum. Bu yolda tüm imkanlarımız, sporcularımız ve kulüplerimizin yanında olacak" diye konuştu.

"PEK ÇOK AÇIDAN İLKLERİN OLİMPİYATIYDI"

Tokyo 2020'nin pek çok açıdan ilklerin olimpiyatı olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Branşlar ve madalya sayısı açısından hakikaten önemli ilklere imza attık. Daha önce sporcu dahi bulamadığımız branşlarda iddialı bir şekilde mücadele ortaya koyduk. Bu, bir emeğin neticesi. Branş çeşitliliğinin önemini vurgularken ve tesisleşme hamlemizi gerçekleştirirken hep inanarak konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkenin gençlerine duyduğu ilgi ve sevgisi hepimizin malumu. Sporu tanıyan ve içinden gelen bir lider olduğunu hepimiz biliyoruz. Onun önceliğinde 19 yılda gerçekleştirdiğimiz tesisleşme hamlemiz meyvelerini verdi ve vermeye devam edecek. Çok daha büyük başarılara koşacağız. Millet olarak bunu yapabilecek potansiyeldeyiz. Bundan sonraki olimpiyatlarda bu emeklerini karşılığını daha güçlü bir şekilde alacağız. Sürdürülebilir bir başarının peşindeyiz. Bu başarı katlanarak artacak" şeklinde konuştu.

"SPORCULARIMIZ KENDİLERİNE GÜVENEN 84 MİLYONU HİÇBİR ŞEKİLDE MAHCUP ETMEDİ"

Koronavirüs salgını sebebiyle olimpiyatların 1 yıl ertelenmesinin milli sporcular için bir fırsata dönüştüğünü kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Dünya zor bir süreçten geçiyor. Pandemi şartları her gün değişse de daha normal bir süreçteyiz. Bu süreçte Tokyo 2020, bir yıl ertelenerek gerçekleşti. Sporcularımızın bu süreci bir fırsata dönüştüreceğini hep ifade ettik. Bunu boş yere ifade etmedik. Biliyorduk ki bizim sporcularımız ve hocalarımız her zorluğu bir imkana dönüştürür. Daha güçlü bir şekilde bir fırsat oluşturur. Öyle de oldu. Sporcularımız kendilerine güvenen 84 milyonu hiçbir şekilde mahcup etmedi. Madalya alsın ya da almasın, olimpiyatlarda duruşlarıyla ve inançlarıyla bizi gururla temsil ettiler. Hepsiyle gurur duyuyoruz" dedi.

ALİ KOÇ: FENERBAHÇE MÜCADELE ETTİĞİ HER BRANŞTA TÜRK SPORUNUN LOKOMOTİFİDİR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise şu ifadeleri kullandı:

'Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye'nin bana göre dünyanın en büyük sporcu fabrikası olma misyonuyla geride bıraktığımız Olimpiyatlara altı branşta 22 sporcuyla katıldık. Yani diğer bir bakış açısıyla Olimpiyatlarda Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden her 5 sporcudan 1'i Fenerbahçe'nin sporcusuydu. Bu da bizim ülkemiz için, sporun gelişmesi için, sporcunun gelişmesi için elimizi taşın altına nasıl koyduğumuzun en güzel örneğidir diye düşünüyorum. Kendimizi öveceğim, affınıza sığınarak; Fenerbahçe var olduğu müddetçe bu konumu devam ettirecektir. Mücadele ettiği 9 branşta yorumsuz ve tartışmasız olarak Türkiye'nin, Türk sporunun lokomotifidir. Fenerbahçe, Cumhuriyetimizin hedefleri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda her zaman zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmeyi kendisine öncelikle görev olarak edinmiştir. Salon sporlarına bakalım; voleybolda, basketbolda özellikle bu sporlara ilginin artmasında, ülkemizdeki spor bilincinin gelişmesinde, gençlerin sporla buluşmalarında kulübümüzün büyük bir payı olmasına bizler de doğal olarak onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz ve bu bizim en büyük motivasyon kaynağımız! Uzun senelerdir benden önceki başkanımız, ondan önceki başkanlar, yönetim kurulları, uzun yıllardır amatör şubelerimize verdiğimiz destekle bugünün şartlarında çok çok da zorlansak da sporcu yetiştirmek, sporcularımızın yanında olmak için var oluşumuzdan beri yani kurulduğumuzdan beri elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Bu Olimpiyatlarda bir kez daha sporu kendilerine hedef seçen siz gençlerin yanında olmak, onları Fenerbahçe'nin birer sporcusu olarak bayrağımızı temsil etmek için Olimpiyatlara uğurlamış olmak bizim için çok büyük bir anlam ifade ediyor. ve biz bu fotoğrafla gurur duyuyoruz! Bizlere bu gurur yaşattığınız için sizlere ve ailelerinize ne kadar teşekkür etsek azdır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak da her daim yanınızda olmaya devam edeceğiz! Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu gururu, sorumluluk olarak üstlenip daha fazla çalışıp, daha fazla fedakarlık yapıp Atatürkçü ve spor sevgisi yüksek gençleri yetiştirmeyi kendimizin en önemli vazifelerinden biri olarak saptadık."

"EN BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZ ELİT SPORCULAR KAZANDIRMAK"

"Bizim işimiz ve omuzlarımızdan en büyük yük, en büyük sorumluluk Türkiye Cumhuriyeti'nde sporun yayılması, sporcu sayısının artması ve elit sporcuları kazandırmak. Bu sadece devletimizin yaptığı girişimler, kulüplerin yaptığı yatırımlar, desteklerden olmuyor. Bu yolda kulübümüzün ve sporcularımızın yanındaki en önemli desteklerden biri de yeri gelip günlerce, haftalarca, aylarca çocuklarını görmeyen, aylarca diyorum çünkü voleybolcularımız 18 haftada 3 turnuvaya katıldılar, hiçbir zaman aileleri yanlarında yoktu. Yeri geldiğinde üzüntülerine ortak oldunuz, sevinçleri sizlere umut oldu, ruhu her zaman onların yanlarından olan sporcularımızın kıymetli aileleri sizlere hem ülke olarak hem de kulübümüz olarak ne kadar teşekkür etsek azdır. Sizler yeri geldi çocuklarınızı az önce de söylediğim gibi haftalarca göremediniz, yeri geldi maddi manevi eşsiz fedakarlıklar yaptınız, belki de günlerce uyumadınız, işinizden gücünüzden feragat edip çocuklarınızı idmanlara, maçlara götürdünüz, evlatlarınızı bugünlere getirmek için verdiğiniz eşsiz mücadele ve bu mücadelenin ardında gizli kim bilir ne hikayeler var. Bazılarınızı iyi tanıyorum, bazılarınızı az tanıyorum, tanıdıklarımın hikayelerinin bir kısmını biliyorum ama bilmediğimiz ne gibi hikayeler vardı. Ama eminim ki evlatlarınızın başarıları, geldikleri nokta, ülkemizin bayrağını temsil etme şansını yakalamaları, onurunu yakalamaları... bütün yorgunluklarınızı, çabalarınızı, yaşadıklarınızı her şeyi unutturmuştur, 'iyi ki bu işleri yaptık' demişsinizdir. Ülkemizi ve bizleri gururlandıran bu pırıl pırıl gençleri yetiştirdiğiniz için, bizlere kazandırdığınız için sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. İyi ki varsınız! Tabii ki hocalarımıza da bir parantez açmak istiyorum; onlar da perde arkasındaki gizli kahramanlar. Sınırlı imkanlarla ellerinden gelenleri yaptılar, sizleri yetiştirdiler. Dolayısıyla tüm hocalarımıza ve teknik kadrolarımıza da tüm emekleri için teşekkür ediyorum, emeklerinize minnettarız. Fikret Çetinkaya, zamanında Atletizm Federasyon Başkanlığı yaptı, yıllardır kulübümüze hizmet ediyor. Kendisi bütün amatör şubelerimizin sorumlusu. Ona ve ekibine de tüm çalışmaları için teşekkür ediyorum."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAKAN KASAPOĞLU'NA TEŞEKKÜR

"Sporu çok seven ve destekleyen bir nevi sporcularla aynı ruhu ve heyecanı paylaşan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Spor Bakanı Sayın Mehmet Kasapoğlu nezdinde Spor Bakanlığımıza spora ve sporculara verdiği değer kıymet ülkemizde kültür haline gelmesi için gösterdikleri çaba, vizyonlar ve yaptıkları yatırımlar çözüm odaklı ve samimi yaklaşımları için Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birini temsilen çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımıza da bir özel parantez açmamız lazım, Fenerbahçeli olmasının dışında neredeyse televizyonlara kitlendiğimiz her müsabaka sonrası kendisini gördük. Yanılmıyorsam tüm olimpiyatlar boyunca sporcularımızın yanı başında oldunuz. Onları yalnız bırakmadınız. Bizlere ve sporcularımız göstermiş olduğunuz bu kıymetli destek için Fenerbahçe Spor Kulübü adına şükranlarımızı sunarım."

"DEVLETİMİZLE ADIMLAR ATMAYA VE PLANLAR YAPMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

"Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak amatör branşlara desteğimizi sürdürmek, 1924 Paris olimpiyatlarından itibaren üstlendiğimiz olimpiyatlara sporcular hazırlama sorumluluğumuzu Fenerbahçe var olduğu müddetçe gururla devam ettirmek, 1924'ten itibaren olimpiyatlara yolladığımız 155 sporcuyu her yıl daha da yükseltmek, bugüne aldığımız 6 madalyanın sayısını daha da çoğaltmak, Türk bayrağını Olimpiyatlarda, Dünya'da, Avrupa'da her zaman dalgalandırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ancak geldiğimiz noktada özellikle büyük kulüplerin içinde bulunduğu malum finansal sebeplerden dolayı artık bunu tek başımıza yapacağımızın mümkün olmadığını en azından uzun vadede söyleyebilirim. Biz önümüzdeki 3 yıl boyunca rekabet ettiğimiz tüm olimpik branşlarda sponsorluğumuzu imzaladık. 3 yıl boyunca sizlerin içinde bulunduğu branşlarda herhangi bir finansal sıkıntı yaşamayacağız. Sonrasında tünelin sonundaki ışık çok parlak değil. Bu konuda devletimizle adımlar atmaya ve planlar yapmaya ihtiyacımız var."

STOPAJ KONUSU

"Sayın Bakanım stopaj konusu iki sene evvel sporda devrim niteliğinde olan ve profesyonel futbolcularımız için ödediğimiz vergilerin her ay içinde 5-7 gün içinde bizlere iade edilmesi ve bu meblağın sizlerin içinde bulunduğunuz branşlara aktarılması bizim için müthiş bir nefes ve can suyu idi. Sebeplerini halen bilemediğim nedenlerden dolayı bu uygulama durduruldu. Yenisi geleceği söylendi, bir sene bekledik. Bir sene kaybımız oldu. Yeni bir sistem geliştirildi, sistemi de anlamakta güçlük çekiyoruz ama sistemin de bize şu an fayda sağlamadığını söylemek istiyorum. Uygulamanın başladığı tarih 2018 mayıs. 2019 Aralık ayına kadar Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yapmış olduğu vergi ödemelerinden 125 milyon lira iade aldık. Bu iade basketbol, voleybol ve diğer olimpik branşlarımız için çok büyük fayda sağladı. 2020 yılı için, geriye dönük olarak bir sene beklemiştik demiştim. Yeni uygulama yürürlüğe girdi. ve geçen gün hakkımıza düşen payı aldık. Bu payda 157 bin liraydı. 1.5 yılda 125 milyon lira olan stopaj iadesi, 157 bin lira olarak geldi. Nasıl hesaplandı? Tabi uygulama durunca kulüpler vergilerini de doğru dürüst ödeyemediler. Bu konuya dikkatinizi çekmek istedim çünkü bu uygulama özellikle 3 büyük kulübe çok büyük fayda sağlamıştı. Bakanlığımızın her zaman olduğu gibi çözüm konularında da bizlerle önerilerini paylaşacağına, bize vazife düşüyorsa bizleri yönlendireceğini, bu köprüyü hep birlikte sağlam temellere dayandıracağımızdan hiç şüphemiz yok."

"BİZLERİ DESTEKLEYİN Kİ ÜLKEMİZİN GELECEĞİ ADINA ELİT SPORCU YETİŞTİRMEYE DEVAM EDEBİLELİM"

"Evet, futbol ana branşımız. Avrupa'ya gidiyoruz maçlar yapıyoruz. Çok çok az kulüp var ki bu kadar çok branşı ve sporcusu olsun. Niye bu üç büyük kulüpte bu kadar spor var? Cumhuriyetimizden önce kurulan bu kulüplerin misyonların da bir tanesi bu genç ülkede sporun yayılması, sporcunun yetiştirilmesi, spor kültürünün yaygınlaştırılması. Genç ülkemizde sporu yayma, sporcu yetiştirme misyonu üstlenmiş kulüplerin şu an çok ihtiyacı olan sorunlarında da başta Cumhurbaşkanımızın ve Bakanlığımızın bizlerin yanında olacağına dair inançlarım sonsuzdur. Bu vesileyle şu mesajı iletmek istiyorum. Hazır olimpiyatlar yeni bitmişken, büyük coşkuyla yüksek sayıda sporcuyla katıldık. Kendimize göre madalya sayımızda iyiydi. Tabi ki bunu çok çok arttırmamız lazım. Dünyanın en önemli ülkelerinden biriyiz, sporda da öyle olmalıyız. Bu farkındalık oluşmuşken gelecek adına yüzlerce sporcu yetiştirmek, Türk gençlerini sporla buluşturmak adına el ele, omuz omuza verelim. Bizleri destekleyin ki bizde ülkemizin geleceği adına maddi kaygılarımız olmaksızın olimpiyatlara elit sporcu yetiştirmeye devam edebilelim."

"2024 OLİMPİYATLARINA 30 SPORCU HEDEFİ KOYALIM"

"Buse Naz'ı da tebrik ediyorum. Olimpiyatlardaki gözyaşları, gümüş madalyayı alma sevinci değil, altın madalyayı kaybetmenin üzüntüsüydü ama Fransa'da telafi edeceğinden hiç şüphem yok. Seni ve aileni tüm sporcularımız gibi kutlamak istiyorum. Sayın Fikret Çetinkaya, 2024 olimpiyatlarına 30 sporcu hedefi koyalım. Madalya sayısını arttıralım ki bu katılımı madalyalarla taçlandıralım."

Bakan Kasapoğlu açıklamalarının ardından sporculara plaket takdim etti. Daha sonra Kasapoğlu'na Fenerbahçe Kulübünün tarihinden önemli kesitlerin yer aldığı Vakt-i Fener tablosu hediye edildi.