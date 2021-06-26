Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Ali Koç'u tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç'u tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç'u tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısında yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç için kutlama mesajı yayımladı. Kasapoğlu mesajında, "Fenerbahçe Kulübünün yapılan olağan seçimli genel kurul toplantısında tekrar başkanlığa seçilen Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Sarı Lacivertli Kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

(Mustafa Cenik/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı