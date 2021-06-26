Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Ali Koç'u tebrik etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Ali Koç'u tebrik etti

Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Ali Koç'u tebrik etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç'u tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç'u tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısında yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç için kutlama mesajı yayımladı. Kasapoğlu mesajında, "Fenerbahçe Kulübünün yapılan olağan seçimli genel kurul toplantısında tekrar başkanlığa seçilen Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Sarı Lacivertli Kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

(Mustafa Cenik/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, eşi Nevbahar Demirağ'la birlikte oyunu kullandı
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, eşi Nevbahar Demirağ'la birlikte oyunu kullandı
G.Saray Başkanı Burak Elmas, İrfan Can transferinin intikamını Visca ile alacak
G.Saray Başkanı Burak Elmas, İrfan Can transferinin intikamını Visca ile alacak
Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın manevi oğlu Özgür Özaktaç'ı yönetime alarak herkesi şaşırttı
Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın manevi oğlu Özgür Özaktaç'ı yönetime alarak herkesi şaşırttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Hande Erçel Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cristiano Şenol Güneş Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Ali Koç'u tebrik etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 19:36:28. #1.16#

title