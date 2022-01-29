Son dakika spor: Avustralya Açık'ta tek kadınlar finalini Barty kazandı

2022 Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı tek kadınlarda, 27 numaralı seribaşı Danielle Collins'i 2-0 (6-3, 7-6) yenen 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty kazandı.

Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam turnuvasının kadınlar şampiyonunu belirleyecek maçta, Avustralya Açık'ta ilk kez finale yükselen ev sahibi ülkeden Barty ile kariyerinin ilk grand slam finaline çıkan ABD'li Collins karşılaştı.

Rakibinin son puanda çift hata yapmasıyla 6. oyunda servis kırarak 4-2 öne geçen Barty, ilk servislerinden yüzde 94 oranında puan aldığı birinci seti, 6-3'lük skorla hanesine yazdırdı.

Collins, ikinci setin 2. oyununda Barty'nin art arda yaptığı hatalar sonrası yakaladığı fırsatı iyi değerlendirdi ve servis kırdı. Sonraki oyunda zor da olsa servisine tutunan ABD'li tenisçi 3-0'lık üstünlük sağladı.

İlk sete göre geri çizginin içinden daha fazla vuruş yapan Collins, bir kez daha servis kırıp 5-1 öne geçti. Fakat bu noktadan sonra servis performansını yükselten ve kortta daha iyi hareket eden taraf olan Barty, seti "tie break"e taşımayı başardı.

Seyircinin desteğini de arkasına alan Barty, "tie break"i 7-2, seti 7-6, 1 saat 27 dakika süren karşılaşmayı da 2-0 kazandı.

Barty böylece Christine O'Neil'dan 44 yıl sonra Avustralya Açık'ı kazanan ilk ev sahibi kadın tenisçi oldu.

25 yaşındaki raket, Avustralya Açık'taki ilk, grand slam turnuvalarındaki 3'üncü, kariyerindeki 15. tekler şampiyonluğunu elde etti.

2019 Fransa Açık ve 2021 Wimbledon'dan sonra 2022 Avustralya Açık'ta mutlu sona ulaşan Barty, çıktığı 3. grand slam finalinden de zaferle ayrıldı.

Barty ayrıca, 2 milyon 875 bin Avustralya doları (yaklaşık 27 milyon lira) para ödülünün de sahibi oldu.