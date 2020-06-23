Son dakika spor: Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yüzde 20-25 değer kaybetmesi bekleniyor Son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol dünyası ekonomik olarak zor bir dönemden geçerken Avrupa'nın üst düzey kulüplerinin ortalama yüzde 20-25 değer kaybı yaşamasının beklendiği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol dünyası ekonomik olarak zor bir dönemden geçerken Avrupa'nın üst düzey kulüplerinin ortalama yüzde 20-25 değer kaybı yaşamasının beklendiği belirtildi. KPMG Football Benchmark tarafından yapılan araştırmada, salgın sürecinde Avrupa'nın en değerli 32 kulübünün piyasa değerlerindeki azalışlar incelendi. Araştırmada, liglerin iptal edildiği Fransa'daki kulüplerin en çok zarar görenler olacağı belirtilirken, Olympique Lyon'un yüzde 27,5, Paris Saint-Germain'in (PSG) yüzde 25,4 değer kaybı yaşamasının beklendiği kaydedildi. Listede Türkiye'den Galatasaray ve Beşiktaş yer alırken, sarı-kırmızılıların yüzde 23,3, siyah-beyazlıların ise yüzde 20,2 değer kaybedeceği tahmin edildi. Kaynak: AA