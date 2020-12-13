Son dakika spor: Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda final heyecanı
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Son dakika spor: Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda final heyecanı

13.12.2020 10:25 | Son Güncelleme: 13.12.2020 10:28
Son dakika spor: Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda final heyecanı

Son dakika haber... Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, bireysel alet finalleri başladı.

Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, bireysel alet finalleri başladı.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde, ilk olarak gençler kategorisindeki sporcular alet finallerinde ilk sırada yer almak için yarışacak.

Sporcular, yer aleti, halka, barfiks, paralel bar, kulplu beygir ve atlama masasında performanslarını sergileyecek.

Finallerde Türkiye adına gençlerde Bora Tarhan, yer, halka, atlama masası ve barfiks aletinde, Mert Efe Kılıçer de paralel bar ve barfiks aletinde madalya kazanmak için yarışacak.

Büyükler kategorisinde 4 milli sporcu yarışacak

Gençler kategorisinin ardından başlayacak büyükler kategorisinde de sporcular şampiyonluk için ter dökecek.

Finalde, milli sporculardan Abdelrahman Elgamal, yer, halka, atlama masası ve barfiks aleti, Ferhat Arıcan kulplu beygir ve paralel aleti, İbrahim Çolak halka ve paralel aleti, Ahmet Önder de yer, atlama masası ve barfiks aletinde performanslarını sergileyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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