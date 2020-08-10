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Son dakika spor: Atletico Madrid'de son yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı

Gelen son dakika haberlerine göre İspanyol ekibi Atletico Madrid'de iki kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülmesinin ardından takımın geri kalanına yapılan testler negatif çıktı.

Son dakika spor: Atletico Madrid'de son yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı
10.08.2020 15:27 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:59

İspanyol ekibi Atletico Madrid'de iki kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülmesinin ardından takımın geri kalanına yapılan testler negatif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular ve teknik ekibe dün uygulanan Kovid-19 testlerinin tamamının negatif sonuç verdiği belirtildi.

Takımda daha önce koronavirüse yakalandığı duyurulan iki ismin ise futbolcular Angel Correa ve Sime Vrsaljko olduğu kaydedildi.

İki futbolcunun da herhangi bir semptom göstermediği ve evlerinde karantinaya alındığı ifade edildi.

Atletico Madrid'in, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde perşembe günü Almanya'nın Leipzig takımıyla karşılaşacağı maç için yarın Portekiz'in başkenti Lizbon'a hareket edeceği bildirildi.

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Kaynak: AA

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