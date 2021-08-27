Son dakika spor: Atıcılıkta Plak Atışları Gençler Dünya Kupası yarın Kazakistan'da başlayacak

Bir son dakika haberine göre Atıcılıkta, Plak Atışları Gençler Dünya Kupası yarın Kazakistan'da başlayacak.

Atıcılıkta, Plak Atışları Gençler Dünya Kupası yarın Kazakistan'da başlayacak.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Almata kentindeki organizasyonda Türkiye'yi skeet branşında milli sporcular Ahmet Baran, Muhammet Seyhun Kaya ve Sena Can temsil edecek.

Şampiyona 29 Ağustos Pazar gününe sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur