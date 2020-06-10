Son dakika spor: ASVEL, 17 yaşındaki basketbolcusu Strazel ile nikah tazeledi Bir son dakika haberine göre THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fransa'nın ASVEL Basketbol Takımı, 17 yaşındaki Matthew Strazel'in sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fransa'nın ASVEL Basketbol Takımı, 17 yaşındaki Matthew Strazel'in sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı. ASVEL Kulübü, genç oyun kurucunun kontratının 2025 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. Strazel, alt yapısında oynadığı ASVEL'de geçen yıl birinci takıma yükselmişti. Kaynak: AA