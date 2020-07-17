Son dakika spor: Asrın Rodi Pak, Superbike'da Türkiye'yi temsil edecek Son dakika spor haberi... Milli motosiklet yarışçısı Asrın Rodi Pak, bu sezon İspanya Superbike Şampiyonası'nda yarışacak.

Milli motosiklet yarışçısı Asrın Rodi Pak, bu sezon İspanya Superbike Şampiyonası'nda yarışacak. 19 yaşındaki milli sporcu, Türkiye Şampiyonalarında kazandığı başarılarına Avrupa'da yenilerini eklemek istiyor.

Rodi Pak, 2017 yılında İspanya'da Yamaha R3 şampiyonasında beş yarışı podyumda bitirmesinin ardından Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun yönlendirmesi ile Dünya Supersport 300 Şampiyonası İtalya ve İngiltere ayaklarında yarışmış, 2018'de ilk kez 1000 cc klasmanında İsviçre Superbike Şampiyonası'na katılarak üç birincilik almıştı. Ekip olarak yapılan kamp çalışmalarının kendisine çok katkısı olduğunu belirten Milli sporcu Pak, "Dünyanın en önemli şampiyonalarında yarışacak Türk sporcuları olarak 5 kez Dünya Şampiyonu olmuş Kenan Sofuoğlu ile üç ayrı kamp programında çalışmak bir ayrıcalıktır. Bu ayrıcalık da bizlere artı sorumluluklar yüklüyor. Profesyonel bir sporcu olarak fiziksel, mental ve teknik alanda uzman bir ekip ile çalışıyoruz. Sezona tam konsantrasyon ile iyi hazırlandık" şeklinde konuştu.

Koronavirüs salgını nedeniyle World SBK şampiyonasının takvimi ile birlikte İspanya ESBK yarışları da tekrar düzenlendi. Sezonun ilk yarışı 26 Temmuz tarihinde Navarra'da start alacak. Avrupa'nın en prestijli şampiyonalarından biri olarak kabul edilen ESBK'da dünyaca ünlü birçok yarışçı mücadele verecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA