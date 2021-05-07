Son dakika spor: Altınordu kazanmak zorunda
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Son dakika spor: Altınordu kazanmak zorunda

Son dakika spor: Altınordu kazanmak zorunda
Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ - Haberler | Spor

Son dakika haber... TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'la normal sezonun son maçına çıkacak Altınordu, Play-Off'a kalmak için rakibi karşısında mutlak galibiyet hedefiyle mücadele edecek.

TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'la normal sezonun son maçına çıkacak Altınordu, Play-Off'a kalmak için rakibi karşısında mutlak galibiyet hedefiyle mücadele edecek. Ligde 57 puanı bulunan 6'ncı sıradaki İzmir ekibi, Balıkesir sınavından 1 puan çıkarması halinde bile ilk 6 biletini riske atacak. 

Kırmızı-lacivertlilerin en yakın rakibi olan 55 puanlı Ankara Keçiörengücü, Bursaspor deplasmanında galip gelemezse Altınordu her sonuçla Play-Off'a adını yazdıracak. Ancak Keçiören'in kazanması, Altınordu'nun berabere kalması halinde iki takım da sezonu 58 puanla biterecek. Bu durumda ikili averajda üstün olan Başkent ekibi Play-Off'a kalacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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