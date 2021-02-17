Son dakika spor: Altay'ın gözü Poko'da
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Son dakika spor: Altay'ın gözü Poko'da

17.02.2021 11:10 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:15
Son dakika spor: Altay'ın gözü Poko'da

Son dakika haberleri... SPOR Toto 1'inci Lig'de 4-0'lık Ankara Keçiörengücü yenilgisiyle Play-Off hattından çıkmasının ardından, cuma günü deplasmanda yine Spor Toto Süper Lig yarışındaki direkt rakiplerinden Adana Demirspor'la oynayacağı maça odaklanan Altay'da, gözler yeni transfer Andre Poko'ya çevrildi.

SPOR Toto 1'inci Lig'de 4-0'lık Ankara Keçiörengücü yenilgisiyle Play-Off hattından çıkmasının ardından, cuma günü deplasmanda yine Spor Toto Süper Lig yarışındaki direkt rakiplerinden Adana Demirspor'la oynayacağı maça odaklanan Altay'da, gözler yeni transfer Andre Poko'ya çevrildi. Devre arasında siyah-beyazlı kulübe imza atan Gabonlu oyuncunun form tutmaya çalıştığı ve Adana Demirspor karşılaşmasının kafilesinde yer alabileceği bildirildi. Poko, ilk yarıda Süper Lig ekibi Göztepe'de yalnızca 2 maça çıkıp sadece 64 dakika sahada kaldı.

Teknik direktör Osman Özköylü'nün maç eksiği bulunan tecrübeli orta saha oyuncusundan bir an önce yararlanmak istediği ve Poko'ya ekstra özel idmanlar da verdiği ifade edildi. Altay'da Ankara Keçiörengücü maçının kadrosunda yer almayan Adam Stackhowiak'ın da cuma günü kadroda yer alacağı bildirildi. Siyah-beyazlılarda sol arka adalesinde yırtık tespit edilen kaptan stoper İbrahim Öztürk'ün yanı sıra cezalı kanat Zeki Yıldırım, Adana'da görev alamayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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