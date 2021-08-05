Son dakika spor: Aliağa Petkimspor, Porto Rikolu oyun kurucu Gary Browne'ı transfer etti
Son dakika haber... ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Porto Rikolu oyun kurucu Gary Browne Ramirez ile anlaştı.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Porto Rikolu oyun kurucu Gary Browne Ramirez ile anlaştı.
Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, geçen sezon İtalyan ekibi Energia Trento forması giyen 1993 doğumlu oyun kurucuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
Browne, 2019-2020 sezonunda Darüşşafaka Tekfen kadrosunda yer alıyordu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz