Son dakika spor: Ali Sofuoğlu, karatede erkekler katada bronz madalya kazandı
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Son dakika spor: Ali Sofuoğlu, karatede erkekler katada bronz madalya kazandı

Son dakika spor: Ali Sofuoğlu, karatede erkekler katada bronz madalya kazandı
Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata - Haberler | Spor

Son dakika haberler... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler katada milli sporcu Ali Sofuoğlu, Güney Kore'den Heejun Park'ı yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler katada milli sporcu Ali Sofuoğlu, Güney Kore'den Heejun Park'ı yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Bronz madalya mücadelesinde Sofuoğlu, Heejun Park karşısında hakemlerden 27.26 puan alarak bronz madalya kazandı. Park ise 26.14 puanda kalarak olimpiyatı 5'inci tamamladı. Bu arada milli sporcumuzun bu madalyası aynı zamanda Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki 100'üncü madalyası oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, bronz madalya mücadelesinde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur'u yenerek madalyanın sahibi oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, bronz madalya mücadelesinde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur'u yenerek madalyanın sahibi oldu.
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