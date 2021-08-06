Son dakika spor: Ali Sofuoğlu, karatede erkekler katada bronz madalya kazandı

Son dakika haberler... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler katada milli sporcu Ali Sofuoğlu, Güney Kore'den Heejun Park'ı yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler katada milli sporcu Ali Sofuoğlu, Güney Kore'den Heejun Park'ı yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Bronz madalya mücadelesinde Sofuoğlu, Heejun Park karşısında hakemlerden 27.26 puan alarak bronz madalya kazandı. Park ise 26.14 puanda kalarak olimpiyatı 5'inci tamamladı. Bu arada milli sporcumuzun bu madalyası aynı zamanda Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki 100'üncü madalyası oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata