Son dakika spor: Ajax'ın 16 yaşındaki Hollandalı futbolcusu Noah Gesser, trafik kazasında yaşamını yitirdi

Gelen son dakika haberlerine göre Hollanda ekibi Ajax'ın 16 yaşındaki futbolcusu Noah Gesser, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Hollanda ekibi Ajax'ın 16 yaşındaki futbolcusu Noah Gesser, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Ajax Kulübü, Gesser'in doğduğu şehir IJsselstein'da dün akşam geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hollanda basınında, kazada genç futbolcunun 18 yaşındaki ağabeyinin de hayata veda ettiği belirtildi.

Gesser, Alphense Boys ve Almere City'de oynadıktan sonra 2018'de Ajax'a transfer olmuştu. Genç forvetin bu sezon Ajax'ın 17 yaş altı takımında forma giymesi bekleniyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan