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Son dakika spor: Adanaspor, iki futbolcu transfer etti

Son dakika spor: Adanaspor, iki futbolcu transfer etti
AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Spor

Son dakika haber: TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, sol kanat oyuncusu Eren Karadağ ile defans Ulaş Zengin'i renklerine bağladı.

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, sol kanat oyuncusu Eren Karadağ ile defans Ulaş Zengin'i renklerine bağladı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Çaykur Rizespor'da forma giyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Eren Karadağ ve Gaziantep FK'de forma giyen 24 yaşındaki Ulaş Zengin ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşıldığı belirtildi.

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AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Spor Haberleri

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