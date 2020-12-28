Adana Demirspor taraftarları 80. kuruluş yıl dönümünü evlerinde kutladı
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Adana Demirspor taraftarları 80. kuruluş yıl dönümünü evlerinde kutladı

28.12.2020 21:05 | Son Güncelleme: 28.12.2020 21:23

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un taraftarları, kulübün kuruluşunun 80. yıl dönümünü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla evlerinde kutladı.

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un taraftarları, kulübün kuruluşunun 80. yıl dönümünü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla evlerinde kutladı.

Sosyal medya üzerinden haberleşen mavi-lacivertli taraftarlar, evlerinin balkonlarında ve binalarının çatılarında şampiyonluk tezahüratları yaptı.

Meşaleler de yakan taraftarlar, bir süre sonra dağıldı.

Adana Demirspor taraftarları 80. kuruluş yıl dönümünü evlerinde kutladı
Adana Demirspor taraftarları 80. kuruluş yıl dönümünü evlerinde kutladı
Adana Demirspor taraftarları 80. kuruluş yıl dönümünü evlerinde kutladı
Adana Demirspor taraftarları 80. kuruluş yıl dönümünü evlerinde kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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