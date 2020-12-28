Adana Demirspor taraftarları 80. kuruluş yıl dönümünü evlerinde kutladı
28.12.2020 21:05 | Son Güncelleme: 28.12.2020 21:23
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un taraftarları, kulübün kuruluşunun 80. yıl dönümünü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla evlerinde kutladı.
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un taraftarları, kulübün kuruluşunun 80. yıl dönümünü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla evlerinde kutladı.
Sosyal medya üzerinden haberleşen mavi-lacivertli taraftarlar, evlerinin balkonlarında ve binalarının çatılarında şampiyonluk tezahüratları yaptı.
Meşaleler de yakan taraftarlar, bir süre sonra dağıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu