Son dakika spor: Adana Demirspor, kaleci Emilijus Zubas'ı kadrosuna kattı
Son dakika haberleri: TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, kaleci Emilijus Zubas'ı transfer etti.
24.08.2020 17:24 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:27
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, kaleci Emilijus Zubas'ı transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabındaki açıklamaya göre, mavi-lacivertliler İsrail'in Bnei Yehuda takımında top koşturan 30 yaşındaki Litvanyalı milli kaleci ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. - ADANA
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Kaynak: İHA