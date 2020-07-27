Son Dakika | SPOR Adana Demirspor - Bursaspor maçının ardından
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Son Dakika | SPOR Adana Demirspor - Bursaspor maçının ardından

Son dakika haberlerine göre Bursaspor maçının ardındanVIDEO YOKİrfan Buz Çok istedik ama olmadıCüneyt Dumlupınar Benim için duygusal bir maç olacakRüşan Anıl ATARADANA, (DHA)-TFF 1'inci Lig'in Play-off Yarı Final rövanş karşılaşmasında Adana Demirspor, Bursaspor'u 4-1 mağlup ederek, adını finale yazdırdı.

27.07.2020 00:38 | Son Güncelleme: 27.07.2020 00:45

Bursaspor maçının ardından

VIDEO YOK

İrfan Buz Çok istedik ama olmadı

Cüneyt Dumlupınar Benim için duygusal bir maç olacak

Rüşan Anıl ATARADANA, (DHA)-

TFF 1'inci Lig'in Play-off Yarı Final rövanş karşılaşmasında Adana Demirspor, Bursaspor'u 4-1 mağlup ederek, adını finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörü basın toplantısında konuştu.

Skorun, maçı tam anlamıyla yansıtmadığını belirten Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, 'Çok önemli müsabakaya çıktığımız ikinci Play-Off ayağını maalesef 4-1 kaybettik. Özellikle ilk devre iyi oynadık. Öne geçmiş olsaydık her şey değişirdi. Penaltı sonrası 1-0 geriye düştük ve çok önemli gol fırsatı bulduk. Arkasına 2 oldu ve yine gol pozisyonu bulduk. Dönme fırsatımız olmuştu. 2 müsabakada da çok net gol fırsatlarımız var. Kendi stadımızda oynadığımız maçlarda da çok net gol pozisyonları bulmuştuk. Nasip olmadı. Çok istedik ama olmadı. Adana Demirspor'u tebrik ediyorum' diye konuştu.

FİNALE ADIMIZI YAZDIRDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM

Finale adlarını yazdırdıkları için mutlu olduğunu ifade eden Adana Demirspor Yardımcı Antrenörü Cüneyt Dumlupınar ise, 'Son 6 haftada 5 galibiyet 1 beraberlik aldık. Altay maçında berabere kalınca çok arzuladığımız Süper Lig'e direkt çıkamadık. Biz hiçbir şekilde amacımızdan hayalimizden vazgeçmedik. Başarılı olduk. Buradaki maçın çok anlamlı bir hikayesi oldu. Volkan'ın Berk'in Mehmet'in ve Kurtuluş'un çok önemli katkıları oldu. Kurtuluş'u ayrıca tebrik ediyorum. Adana Demirspor olarak Süper Lig'i sonuna kadar hak ediyoruz. Murat Sancak bu şehir için artık bir sembol oldu. Metin Korkmaz maçtan 2 gün önce ceza aldı ama bizi hiçbir ceza durduramaz. Bu galibiyeti Metin Korkmaz'a armağan ediyoruz ' dedi.

BENİM İÇİN DUYGUSAL BİR MAÇ OLACAK

Play-off Finalinde karşılaşacakları Fatih Karagümrük'le daha önce TFF 1'inci Lig'e çıkmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Dumlupınar, 'Geçen sene Karagümrük takımıyla 15 senelik hasreti sona erdirdik. Karagümrük takımıyla çok önemli anılarımız var. Tabi ki benim için duygusal bir maç olacak ama Adana Demirspor'un Süper Lig'e çıkması için elimizden geleni yapacağız' diye konuştu.

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Son Dakika | SPOR Adana Demirspor - Bursaspor maçının ardından

Kaynak: DHA

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