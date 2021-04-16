Son dakika spor: 2021 yılı bilardo sezonuna Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Selim Özden'in adı verildi

Son dakika spor haberi... Türkiye Bilardo Federasyonu, 2021 yılı bilardo sezonuna Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Selim Özden'in adının verildiğini duyurdu.

Türkiye Bilardo Federasyonu, 2021 yılı bilardo sezonuna Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Selim Özden'in adının verildiğini duyurdu.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBF Yönetim Kurulu olarak aldığımız karar doğrultusunda 2021 bilardo sezonumuza 'Selim Özden Bilardo Sezonu' adı verilmiştir. Buna göre, bu sene yapacağımız tüm şampiyonalar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden usta bilardocumuz Selim Özden adını taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu