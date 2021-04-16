Son dakika spor: 2021 yılı bilardo sezonuna Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Selim Özden'in adı verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika spor: 2021 yılı bilardo sezonuna Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Selim Özden'in adı verildi

Son dakika spor: 2021 yılı bilardo sezonuna Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Selim Özden'in adı verildi
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi... Türkiye Bilardo Federasyonu, 2021 yılı bilardo sezonuna Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Selim Özden'in adının verildiğini duyurdu.

Yunan Bakan Dendias'ın saldırgan tutumunun perde arkası ortaya çıktı! Her şey planlıymış
Yunan Bakan Dendias'ın saldırgan tutumunun perde arkası ortaya çıktı! Her şey planlıymış
Son Dakika: Yunan Bakan Dendias'ın skandal suçlamaları Bakan Çavuşoğlu'nu sinirlendirdi! Yüzüne dönüp saydırdı
Son Dakika: Yunan Bakan Dendias'ın skandal suçlamaları Bakan Çavuşoğlu'nu sinirlendirdi! Yüzüne dönüp saydırdı

Türkiye Bilardo Federasyonu, 2021 yılı bilardo sezonuna Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Selim Özden'in adının verildiğini duyurdu.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBF Yönetim Kurulu olarak aldığımız karar doğrultusunda 2021 bilardo sezonumuza 'Selim Özden Bilardo Sezonu' adı verilmiştir. Buna göre, bu sene yapacağımız tüm şampiyonalar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden usta bilardocumuz Selim Özden adını taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mario Draghi Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Yıldırım Akbulut
Magazin Mehtap Ar Burak Sergen Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Ersun Yanal Metin Oktay Ünal Karaman Rachid Ghezzal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika spor: 2021 yılı bilardo sezonuna Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Selim Özden'in adı verildi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 16:46:27. #1.16#

title