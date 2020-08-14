Son dakika spor: 14 Ağustos Cuma DHA Spor Gündemi Gelen son dakika haberlerine göre Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal: Tomas hocanın gelişi bize enerji kattı"Muriç 10 milyon Euro eder mi diyenler vardı""Okan Buruk, Türk futbolunu farklı noktalara getirecek bir isim""Minimum 7 transfer düşünüyoruz" "Rize'de aile ortamı var" "Bileğimizin hakkıyla ligde kaldık"...

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal: Tomas hocanın gelişi bize enerji kattı "Muriç 10 milyon Euro eder mi diyenler vardı" "Okan Buruk, Türk futbolunu farklı noktalara getirecek bir isim""Minimum 7 transfer düşünüyoruz" "Rize'de aile ortamı var" "Bileğimizin hakkıyla ligde kaldık" "Gökhan'a sözlü teklifler var" "4 kalecimiz de iyi" "Okan Buruk, Türk futbolunu farklı noktalara getirecek bir isim""Minimum 7 transfer düşünüyoruz" "Rize'de aile ortamı var" "Bileğimizin hakkıyla ligde kaldık" "Gökhan'a sözlü teklifler var" "4 kalecimiz de iyi" Çaykur Rizespor kalecisi Tarık Çetin: Önce Rizespor, sonra Avrupa"Fenerbahçe'ye kırgınım""Mert Günok üst düzey bir kaleci" "A Milli Takım hedefim var""İdolüm Oblak" "Hem şehir hem de takım olarak kenetlendik" "Rizespor'a odaklandım" Musa Aydın: Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin sekteye uğramasını istemiyoruz"Ali Gürbüz ile Tanju Gemici'yi milli takıma davet edeceğiz""Pandemiyle mücadelede diğer ülkelere örnek olduk""Koronavirüs devem ederse olimpiyatlar sıkıntıya girecek""2020 yılının başpehlivansız kalmasını istemiyoruz" Yeni Malatyaspor Başkan Adayı Ahmet Köse, projelerini DHA'ya açıkladı BEŞİKTAŞ11.30 - 18.00 Siyah beyazlı ekip yeni sezon hazırlıklarını yapacağı çift antrenmanla sürdürecek. FENERBAHÇESarı lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek. GALATASARAY17.00 Sarı kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek. DEMİR GRUP SİVASSPOR11.30 Kırmızı beyazlı kulüp, teknik direktör Rıza Çalımbay ile sözleşme yenileyecek. (YENİ 4 EYLÜL STADYUMU) 14.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eyüpsultan Belediyesi yarı olimpik yüzme havuzu temel atma törenine katılacak.VOLEYBOLEczacıbaşı Spor Kulübü Hazırlık Turnuvası15.30 THY - Sistem 9 Yeşilyurt18.00 Eczacıbaşı VitrA - Galatasaray UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL 22.00 Barcelona - Bayern Münih

Kaynak: DHA