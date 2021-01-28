Son Dakika | SPK haftalık bülteni

Edinilen son dakika haberine göre Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Osmanlı Yatırım Menkul Değerlerin 300 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Osmanlı Yatırım Menkul Değerlerin 300 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Osmanlı Yatırım Menkul Değerlerin 300 milyon lira, Inveo Yatırım Holdingin 300 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Halk Varlık Kiralamanın 1 milyar lira tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 53 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu