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Son Dakika: SPK'dan veri depolama ve pay tebliğlerinde değişikliğe gitti

Son dakika haberleri... Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından, Veri Depolama Kuruluşuna (VDK) yapılacak raporlamalar ve ortaklıkların pay sahiplerine yönelik düzenleyeceği bilgi formu ile ilgili düzenlemeler yapıldı.

Son Dakika: SPK'dan veri depolama ve pay tebliğlerinde değişikliğe gitti
24.07.2020 10:11 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:14

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından, Veri Depolama Kuruluşuna (VDK) yapılacak raporlamalar ve ortaklıkların pay sahiplerine yönelik düzenleyeceği bilgi formu ile ilgili düzenlemeler yapıldı.

SPK'nın Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve Pay Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'le birlikte yatırım kuruluşlarınca borçlanma aracı niteliğindeki menkul kıymetlere ilişkin gerçekleştirilen işlemlerin VDK'ya raporlanacağı belirtildi.

Bu işlemlerin en geç işlem gününde, işlem yapan taraflarca VDK'ya raporlanması zorunlu hale gelirken, raporlama yükümlülüğü kapsamındaki tarafların raporladıkları işlemlere ilişkin kayıtları, tabi oldukları mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla en az 10 yıl süre ile saklamaları zorunlu hale getirildi.

Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemleri ile kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin raporlama yükümlülüğünde de düzenlemeler yapıldı.

Düzenleme ile Kurulun kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemlerine yönelik düzenlemesi kapsamındaki işlemler için yatırım kuruluşları tarafından her gün itibarıyla VDK'ya raporlama yapılacağı belirtilirken, aracı kurumların da her gün itibarıyla, açığa satış işlemlerine ilişkin olarak gün sonu itibarıyla menkul kıymet ve müşteri bazında ilgili menkul kıymette kısa pozisyonların uzun pozisyonları aşan kısmından oluşan net kısa pozisyonlarının nominal ve cari değerleri başta olmak üzere belirlenen verileri raporlayacağı kaydedildi.

Pay Tebliği'nde raporlamaya ilişkin değişiklikler yapıldı

Pay Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'le birlikte ise, payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü yeniden düzenlendi.

Payları borsada işlem gören ortaklıkların herhangi bir on iki aylık dönemde sermayelerinin yüzde onunu aşan pay satışlarının raporlanmasına ilişkin detaylar belirlenirken, ilgili ortaklıkların sermayesinin yüzde yirmisinden fazlasına tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber doğrudan sahip olan ya da yönetim kurulu üyelerinden en az birini seçme veya genel kurulda aday gösterme hakkını veren imtiyazlı paylara sahip olanlara bu işlemler öncesinde Kurul onayı alınması zorunluluğu getirildi.

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Kaynak: AA

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