Son Dakika | SpaceX'in tarihi fırlatışı gerçekleştiren yeniden kullanılabilir roketi karaya ulaştı
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Son Dakika | SpaceX'in tarihi fırlatışı gerçekleştiren yeniden kullanılabilir roketi karaya ulaştı

Son dakika haberleri: ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in NASA astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley'i Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyan Crew Dragon mekiğini uzaya fırlatan Falcon 9 roketinin karaya ulaştığı bildirildi.

Son Dakika | SpaceX'in tarihi fırlatışı gerçekleştiren yeniden kullanılabilir roketi karaya ulaştı
03.06.2020 15:55 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:55

ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in NASA astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley'i Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyan Crew Dragon mekiğini uzaya fırlatan Falcon 9 roketinin karaya ulaştığı bildirildi.

Şirketin Twitter hesabından yayımlanan mesajda, yeniden kullanılabilir özellikteki roketin 30 Mayıs'taki tarihi fırlatışın hemen ardından iniş yaptığı Atlantik Okyanusu'ndaki insansız yüzer platformun 2 Haziran'da Florida'nın Canaveral Limanı'na ulaştığı belirtildi.

Mesajda Falcon 9'u taşıyan yüzer platformun limana girişini gösteren fotoğraflar da paylaşıldı.

SpaceX'in Crew Dragon mekiğiyle yaptığı sefer, NASA'nın Space Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından bu yana ABD'den yapılan ilk insanlı uzay seferi olmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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