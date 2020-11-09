Ömer Çelik: "(Albayrak'ın istifa paylaşımı) Cumhurbaşkanımız takdirini kamuoyu ile paylaşacaktır. Devlet krizi olarak tanımlanacak bir tıkanma yok."
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Ömer Çelik: "(Albayrak'ın istifa paylaşımı) Cumhurbaşkanımız takdirini kamuoyu ile paylaşacaktır. Devlet krizi olarak tanımlanacak bir tıkanma yok."

09.11.2020 19:29 | Son Güncelleme: 09.11.2020 20:09

Ömer Çelik: "(Albayrak'ın istifa paylaşımı) Cumhurbaşkanımız takdirini kamuoyu ile paylaşacaktır.

Ömer Çelik: "(Albayrak'ın istifa paylaşımı) Cumhurbaşkanımız takdirini kamuoyu ile paylaşacaktır. Devlet krizi olarak tanımlanacak bir tıkanma yok."

"Sayın Cumhurbaşkanımız kendi taktirini uygun gördüğü şekilde kamuoyu ile paylaşacaktır. Devletimizde herhangi bir çarkın işlemediğine dair bur durum yok"

"Türkiye, seçim sonuçları resmen belli olduğu zaman Amerikan halkına ve Amerikan demokrasisine duyduğu saygı gereği kazananı tebrik edecektir. Biz seçim sonuçlarının resmen belli olmasını bekliyoruz"

Ömer Çelik: '(Albayrak'ın istifa paylaşımı) Cumhurbaşkanımız takdirini kamuoyu ile paylaşacaktır. Devlet krizi olarak tanımlanacak bir tıkanma yok.'
Ömer Çelik: '(Albayrak'ın istifa paylaşımı) Cumhurbaşkanımız takdirini kamuoyu ile paylaşacaktır. Devlet krizi olarak tanımlanacak bir tıkanma yok.'
Ömer Çelik: '(Albayrak'ın istifa paylaşımı) Cumhurbaşkanımız takdirini kamuoyu ile paylaşacaktır. Devlet krizi olarak tanımlanacak bir tıkanma yok.'
Ömer Çelik: '(Albayrak'ın istifa paylaşımı) Cumhurbaşkanımız takdirini kamuoyu ile paylaşacaktır. Devlet krizi olarak tanımlanacak bir tıkanma yok.'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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