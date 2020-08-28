Son dakika... Soylu: "Terörle mücadelede stratejimizi değiştirdik, yurt içi terörist sayısı 400 seviyesinde"
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Son dakika... Soylu: "Terörle mücadelede stratejimizi değiştirdik, yurt içi terörist sayısı 400 seviyesinde"

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüde konuşması GİRESUN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde subay ve astsubay mezuniyet töreninde konuştu.

28.08.2020 19:34 | Son Güncelleme: 28.08.2020 19:41

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüde konuşması GİRESUN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde subay ve astsubay mezuniyet töreninde konuştu. (1)

İçişleri Bakanı Soylu: "Terörle mücadelede stratejimizi değiştirdik, yurt içi terörist sayısı 400 seviyesinde"

İçişleri Bakanı Soylu: "13 Temmuz'da başlayıp şu an 7 ayrı bölgede 8 bin 400 personelle devam eden Yıldırım operasyonlarında 36 terörist etkisiz hale getirilmiş, 56 mağara ve sığınak imha edilmiş, sadece bu operasyon kapsamında 21 milyon kök kenevir ele geçirilmiştir"

İçişleri Bakanı Soylu: "Göç yönetiminde, dünyanın korktuğu ve kapılarını kapattığı bir dönemde, insani bir strateji ortaya koyduk ve bugün kaçak göçle etkili şekilde mücadele ediyoruz. Geçen yıl 468 bin kaçak göçmen yakaladık. Sahil Güvenlik Komutanlığımız geçen yılın tamamında 4 bin 592 kişiyi denizlerden sağ olarak kurtardı. Bu yıl ise daha ilk 8 ayda 8 bin 524 kişiyi sağ olarak kurtardı"

İçişleri Bakanı Soylu: "Bugün bir terör örgütü mensubunun fotoğrafını İstanbul Barosuna asanları şiddetle kınıyorum"

İçişleri Bakanı Soylu: "Savcı Selim Kiraz'ı şehit eden, bu ülkeyi huzursuz etmeye çalışan, jandarmamızın dağda fellik fellik arayıp etkisiz hale getirdiği DHKP-C terör örgütü mensuplarının fotoğrafını bugün İstanbul Barosuna asanların bu milletin değerleriyle hiçbir ilgisi yoktur"

İçişleri Bakanı Soylu: "(Terör örgütü mensubunun fotoğrafını asanlar) Şahsım adına da onlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım"

İçişleri Bakanı Soylu: "Emniyet mensubu arkadaşlarımız derhal o fotoğrafı oradan kaldırdılar ama bu milletin vicdanı ile oynamasınlar artık"

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Son dakika... Soylu: 'Terörle mücadelede stratejimizi değiştirdik, yurt içi terörist sayısı 400 seviyesinde'

Kaynak: AA

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