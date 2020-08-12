Son Dakika: Soylu: "Polis eğitiminde çağı yakalamış durumdayız"
Gelen son dakika haberlerine göre Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı'na katıldı.
12.08.2020 12:44 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:29
Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı'na katıldı. (4)
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Kaynak: AA