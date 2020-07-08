Son dakika... Soylu: "Haydi" adlı uygulamanın yazılımına başlandı"
Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüde konuşması Salonda dinleyici detayları ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi Temel Eğitim Kursu açılışında konuştu.
08.07.2020 12:20 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:53
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüde konuşması
Salonda dinleyici detayları ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi Temel Eğitim Kursu açılışında konuştu. (5)
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA