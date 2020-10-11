Son dakika... Soylu: "(Hatay'daki orman yangını) Şu anda 2 kişi gözaltında"
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Son dakika... Soylu: "(Hatay'daki orman yangını) Şu anda 2 kişi gözaltında"

11.10.2020 19:19 | Son Güncelleme: 11.10.2020 19:24

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun soruları cevaplaması HATAY - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Hatay'daki orman yangını) Şu anda 2 kişi gözaltında.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun soruları cevaplaması HATAY - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Hatay'daki orman yangını) Şu anda 2 kişi gözaltında. Arkadaşlarımız soruşturmaları sürdürüyor" dedi.

Son dakika... Soylu: '(Hatay'daki orman yangını) Şu anda 2 kişi gözaltında'
Son dakika... Soylu: '(Hatay'daki orman yangını) Şu anda 2 kişi gözaltında'
Son dakika... Soylu: '(Hatay'daki orman yangını) Şu anda 2 kişi gözaltında'
Son dakika... Soylu: '(Hatay'daki orman yangını) Şu anda 2 kişi gözaltında'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 19:24:21. #1.14#
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