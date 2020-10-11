Son dakika... Soylu: "(Hatay'daki orman yangını) Şu anda 2 kişi gözaltında"
11.10.2020 19:19 | Son Güncelleme: 11.10.2020 19:24
Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun soruları cevaplaması HATAY - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Hatay'daki orman yangını) Şu anda 2 kişi gözaltında.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun soruları cevaplaması HATAY - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Hatay'daki orman yangını) Şu anda 2 kişi gözaltında. Arkadaşlarımız soruşturmaları sürdürüyor" dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin