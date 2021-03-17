Son dakika: Soylu: "Dünya para için değil güvenlik, huzur ve kardeşlik için küreselleşmelidir"
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Son dakika: Soylu: "Dünya para için değil güvenlik, huzur ve kardeşlik için küreselleşmelidir"

17.03.2021 11:36 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:45

Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD'daki Ekonomi İşbirliği Teşkilatı Afet Risk Azaltma 8. Bakanlar Konferansı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD'daki Ekonomi İşbirliği Teşkilatı Afet Risk Azaltma 8. Bakanlar Konferansı'na katıldı. (1)

Son dakika: Soylu: 'Dünya para için değil güvenlik, huzur ve kardeşlik için küreselleşmelidir'
Son dakika: Soylu: 'Dünya para için değil güvenlik, huzur ve kardeşlik için küreselleşmelidir'
Son dakika: Soylu: 'Dünya para için değil güvenlik, huzur ve kardeşlik için küreselleşmelidir'
Son dakika: Soylu: 'Dünya para için değil güvenlik, huzur ve kardeşlik için küreselleşmelidir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci

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