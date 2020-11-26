Son dakika: Soylu: "Bu yıl 76'sı büyük, 307'si orta; 99 bini kırsal ve 2900'ü şehirlerde olmak üzere toplam 102 bin iç güvenlik operasyonu yapıldı"
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Son dakika: Soylu: "Bu yıl 76'sı büyük, 307'si orta; 99 bini kırsal ve 2900'ü şehirlerde olmak üzere toplam 102 bin iç güvenlik operasyonu yapıldı"

26.11.2020 10:49 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:49
Son dakika: Soylu:

Gelen son dakika haberine göre Soylu: "Bu yıl 76'sı büyük, 307'si orta; 99 bini kırsal ve 2900'ü şehirlerde olmak üzere toplam 102 bin iç güvenlik operasyonu yapıldı"

Soylu: "Bu yıl 76'sı büyük, 307'si orta; 99 bini kırsal ve 2900'ü şehirlerde olmak üzere toplam 102 bin iç güvenlik operasyonu yapıldı"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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