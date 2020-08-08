Son Dakika | Soygun girişiminde bulunduğu kuyumcuda bacağından vurulan şüpheli: Pişmanım (2)
Son dakika haberleri: TUTUKLANDILARKonya'da soygun için silahla girdikleri kuyumcu dükkanında iş yeri sahibi Abdullah Koyuncu (55) ve eşi Raziye Koyuncu tarafından etkisiz hale getirilen şüpheliler Mustafa Hazır (19) ve Ahmet Tuger (19), sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
08.08.2020 16:27 | Son Güncelleme: 08.08.2020 17:18
TUTUKLANDILAR
Konya'da soygun için silahla girdikleri kuyumcu dükkanında iş yeri sahibi Abdullah Koyuncu (55) ve eşi Raziye Koyuncu tarafından etkisiz hale getirilen şüpheliler Mustafa Hazır (19) ve Ahmet Tuger (19), sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Kaynak: DHA