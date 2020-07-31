Son dakika! Sosyal mesafeli bayram namazı Son dakika haberleri: Sosyal mesafeli bayram namazıAntalya'da bayram namazı koronavirüs tedbirleri alınarak kılındı.

Sosyal mesafeli bayram namazı

Antalya'da bayram namazı koronavirüs tedbirleri alınarak kılındı. Camiye aileleriyle gelen çocuklar da cemaatle namaz kıldı.

Ramazan Bayramı'nda koronavirüs tedbirleri nedeniyle bayram namazı kılınmazken, bu bayramda sabahın ilk ışıklarıyla birlikte vatandaşlar camilere akın etti. Kent merkezinde bulunan Muratpaşa Camii'ne bayram namazı için gelenlere girişte maske kontrolü yapıldı. Sosyal mesafe kuralı nedeniyle caminin içi kısa sürede dolunca yüzlerce kişi cami avlusunda seccadelerin üzerinde namaz kıldı. Kapı önünde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından tek kullanımlık seccadeler dağıtıldı.

Namaz sırasında ebeveynleriyle birlikte namaz için camiye gelen çocukların olduğu da görüldü. Namazın ardından koronavirüsün bir an önce bitmesi için dualar edilirken, hutbe öncesi ve sonrasında bayramda tüm tedbirlerin alınması, bayramlaşmanın tokalaşmadan yapılması yönünde uyarılarda bulunuldu. Cami çıkışında ise Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Müftüsü Osman Artan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan vatandaşlarla tokalaşmadan bayramlaştı.

Kaynak: DHA