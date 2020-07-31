Son dakika! Sosyal mesafeli bayram namazı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Sosyal mesafeli bayram namazı

Son dakika haberleri: Sosyal mesafeli bayram namazıAntalya'da bayram namazı koronavirüs tedbirleri alınarak kılındı.

31.07.2020 10:23 | Son Güncelleme: 31.07.2020 10:42

Sosyal mesafeli bayram namazı

Antalya'da bayram namazı koronavirüs tedbirleri alınarak kılındı. Camiye aileleriyle gelen çocuklar da cemaatle namaz kıldı.

Ramazan Bayramı'nda koronavirüs tedbirleri nedeniyle bayram namazı kılınmazken, bu bayramda sabahın ilk ışıklarıyla birlikte vatandaşlar camilere akın etti. Kent merkezinde bulunan Muratpaşa Camii'ne bayram namazı için gelenlere girişte maske kontrolü yapıldı. Sosyal mesafe kuralı nedeniyle caminin içi kısa sürede dolunca yüzlerce kişi cami avlusunda seccadelerin üzerinde namaz kıldı. Kapı önünde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından tek kullanımlık seccadeler dağıtıldı.

Namaz sırasında ebeveynleriyle birlikte namaz için camiye gelen çocukların olduğu da görüldü. Namazın ardından koronavirüsün bir an önce bitmesi için dualar edilirken, hutbe öncesi ve sonrasında bayramda tüm tedbirlerin alınması, bayramlaşmanın tokalaşmadan yapılması yönünde uyarılarda bulunuldu. Cami çıkışında ise Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Müftüsü Osman Artan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan vatandaşlarla tokalaşmadan bayramlaştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika! Sosyal mesafeli bayram namazı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Genç kızları taciz eden şüpheli: Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum 3. Sayfa
Genç kızları taciz eden şüpheli: Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı Magazin
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren KDV indirimlerinin detayları netleşti Ekonomi
Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren KDV indirimlerinin detayları netleşti
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı Spor
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler Ekonomi
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi Güncel
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi
Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazı hutbesine de kılıçla çıktı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazı hutbesine de kılıçla çıktı
Karamgümrük kalecisi Aykut Özer, penaltılar öncesinde rakip futbolcuları analiz etti
Karamgümrük kalecisi Aykut Özer, penaltılar öncesinde rakip futbolcuları analiz etti
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Kaçan kurbanlığı yakalamak isteyenler hayvana 'Gel kurban olduğum' diye seslendi
Kaçan kurbanlığı yakalamak isteyenler hayvana "Gel kurban olduğum" diye seslendi
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Son Dakika: Komuta kademesi bayram sabahını Edirne'de karşıladı
Son Dakika: Komuta kademesi bayram sabahını Edirne'de karşıladı
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif ettiği iddialarına yanıt verdi
Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif ettiği iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
CHP'den kulisleri sallayan 'Muharrem İnce parti kuracak' iddialarına yanıt
CHP'den kulisleri sallayan "Muharrem İnce parti kuracak" iddialarına yanıt
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Pınar Gültekin Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Simge Sağın Nebahat Çehre İzzet Yıldızhan
Spor Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bursa Avrupa Yangın Bodrum
Şu an buradasınız: Son dakika! Sosyal mesafeli bayram namazı - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.7.2020 11:37:55. #1.14#
title