Son dakika: Sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 2 kişiyi tespit etti. İsmi açıklanmayan şüphelilerin adresine düzenlenen operasyonda, örgütsel paylaşımların yapıldığı 2 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü belirtildi.
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Son Dakika Haberleri