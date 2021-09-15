Son dakika: Sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı - Haberler
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Son dakika: Sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel
Son dakika: Sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı

Son dakika haberler... MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 2 kişiyi tespit etti. İsmi açıklanmayan şüphelilerin adresine düzenlenen operasyonda, örgütsel paylaşımların yapıldığı 2 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Son Dakika Haberleri
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