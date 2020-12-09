Son dakika! Sosyal medyada PKK'yı öven 3 şüpheliye gözaltı
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Son dakika! Sosyal medyada PKK'yı öven 3 şüpheliye gözaltı

09.12.2020 12:21 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:25
Son dakika! Sosyal medyada PKK'yı öven 3 şüpheliye gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre ADANA'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik övücü nitelikte paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik övücü nitelikte paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü mensupları ile işbirlikçilerini tespit etmek ve etkisiz hale getirmek maksadıyla yapılan çalışmalar sonucu Yüreğir Eski Misis ve Abdioğlu mahallelerinde 3 şüphelinin sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünü övücü nitelikte paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri PİR

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