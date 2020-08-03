Son Dakika: Sosyal medya uzmanından "yerli mesajlaşma programlarına kullanım desteği" çağrısı Son dakika haberleri... Sosyal medya uzmanı Prof. Dr. Levent Eraslan, kamu personelinin yerli mesajlaşma programlarını kullanmasına ilişkin kararı olumlu karşıladığını söyledi.

Sosyal medya uzmanı Prof. Dr. Levent Eraslan, kamu personelinin yerli mesajlaşma programlarını kullanmasına ilişkin kararı olumlu karşıladığını söyledi.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü Sosyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Eraslan, AA muhabirine, 27 Temmuz'da Dijital Dönüşüm Ofisince yayınlanan "Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi" kapsamında, kamu personelinin iş ile ilgili bilgi ve belge paylaşımını yerli ve milli programlarla gerçekleştirme kararı alındığını hatırlattı.

Kamu personelinin yabancı mesajlaşma programlarını özel hayatlarında kullanabileceğini anlatan Eraslan, şöyle devam etti:

"Belirtilen rehberde güvenlik amacıyla kamu kurumlarındaki bilgisayarların parolalarının uzun ve karmaşık olması istendi ve kurumların güvenlik gereksinimlerine göre parola politikası belirlemesi gerektiği belirtildi. Bu güvenlik anlamında atılan çok önemli bir adım. Yabancı mesajlaşma programları kadar başarılı olan yerli ve milli programlarımız var. Siber saldırılara karşı hazırlıklı olmak ve yurt dışına bilgi aktarılma riskini ortadan kaldırmak amacıyla kamu personelinin kullanımına sunulan programlar, genç neslimizin de kullandığı programlar haline gelmeli. Yabancı olana merakımızı törpülemeli, kendi ürettiğimizi yaygınlaştırıp dünyanın kullanımına sunabilecek hale getirmeliyiz."

"Türkiye Cumhuriyeti kimsenin haberleşme hürriyetine müdahale etmez"

Eraslan, söz konusu rehberde kişinin haberleşme hürriyetine müdahale edilecek bir içeriğin olmadığını vurguladı.

"Sosyal medya platformları kapatılıyor." algısı oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Eraslan, "Sosyal medya platformlarında bu konu gündem oldu ve herkesin kafası karıştı. Türkiye Cumhuriyeti kimsenin haberleşme hürriyetine müdahale etmez. Burada asıl konu, 'Yerli ve milli birçok mesajlaşma programımız varken, neden diğerleri?' sorusu." değerlendirmesinde bulundu.

Yabancı mesajlaşma programlarına parmak izi ve kimlik bilgilerinin verildiğine değinen Eraslan, bazen konum bilgisinin tek kaynağının bu platformlar olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Eraslan, "Yeni neslin yerli ve milli mesajlaşma programlarını desteklemesi çok kıymetli. Z kuşağına bir şeyleri sevdirmek çok zor fakat inanın ki yerli ve milli mesajlaşma programlarımız yabancıların programlarından eksik değil. Sadece kullanıcı desteğiyle şahlanmayı bekliyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA