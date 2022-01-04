(Görüntüyle) SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK YAPANLARA OPERASYON; 38 GÖZALTI - Haberler
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(Görüntüyle) SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK YAPANLARA OPERASYON; 38 GÖZALTI

(Görüntüyle) SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK YAPANLARA OPERASYON; 38 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SOSYAL medya üzerinden açtıkları canlı yayınlarla çalıntı kredi kartlarının bilgileriyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi.

İSTANBUL (DHA) - SOSYAL medya üzerinden açtıkları canlı yayınlarla çalıntı kredi kartlarının bilgileriyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. 11 ilde düzenlenen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya uygulamasında canlı yayın yapan ve canlı yayına katılan kişilerin, çalıntı kredi kart bilgilerini kullanarak düzenli bağış yaptıkları yönünde ihbar aldı. Hareket geçen siber polisi şüphelilerin çalıntı kredi kartları ile uygulama üzerinden para transferi gerçekleştirip, ödemeleri yayın sahibiyle aralarında paylaştıklarını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, bugün İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Aydın, Eskişehir, Kocaeli, Balıkesir, Manisa ve Denizli'de operasyon düzenledi. Operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.  Şüphelilerden 6'sının çocuk olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Operasyondan polis kamerası görüntüleri


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