Son Dakika | Sosyal Dayanışma Merkezleri kadınların hayatını değiştirdi
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Son Dakika | Sosyal Dayanışma Merkezleri kadınların hayatını değiştirdi

28.02.2021 11:13 | Son Güncelleme: 28.02.2021 11:16
Son Dakika | Sosyal Dayanışma Merkezleri kadınların hayatını değiştirdi

Son dakika gelişmesine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 12 ildeki 32 Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) ile kadınların psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 12 ildeki 32 Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) ile kadınların psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlıyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, SODAM'da kadınların bilgi ve bilinç düzeyleriyle toplumsal yaşama katılımlarını artırmaya yönelik eğitici, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleniyor.

Milli, manevi ve moral değerleri arttırmaya yönelik faaliyetlerle çeşitli beceri kurslarının da yer aldığı merkezler sayesinde kadınların kimisi özgüvenlerini yeninden kazanırken, kimisi ise yeni becerilerle meslek sahibi oldu.

Roman vatandaşların yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere 12 ildeki 32 SODAM'da kreşlerde çocuklara yönelik hizmet de sunuluyor.

1 yılda 50 kilo verdi

SODAM ile hayatı değişen kadınlardan İstanbul'da yaşayan iki çocuk annesi Seçil D, daha önce aşırı kilolu olmaktan şikayetçi olduğunu belirtti.

SODAM kurslarındaki arkadaşlarının tavsiyesiyle buradaki spor faaliyetlerine katıldığını ifade eden genç kadın, şu ifadeleri kullandı:

"Spor hocamın desteği, motivasyonları ve tavsiye ettiği programlara inançla riayet ettim. Kısa sürede sonuçlarını almaya başladım. 1 yılın sonunda 50 kilo vererek tartıda hedeflediği 55 kilograma ulaştım. Kilolarımdan kurtulduktan sonra özgüvenimi yeniden kazandım."

Ev hanımlığından kurs öğretmenliğine

Sakarya'da yaşayan iki çocuk annesi ev hanımı Sevgi D. de SODAM kursları sayesinde hayalinde aşçılığı yapmaya başladı.

Sosyal medyadan SODAM'ın sayfasını gören Sevgi D, merkezdeki aşçı yardımcılığı kursuna kaydoldu.

Kursun ardından aldığı sertifikayla Sakarya Çıraklık ve Mesleki Gelişim Okulu'nda eğitimine devam eden, aşçı yardımcılığı sertifikasıyla çeşitli firmalarda bir süre çalışan Sevgi D, usta öğretici belgesini aldıktan sonra 2019'da kursiyer olarak başladığı SODAM bünyesine aşçılık usta öğreticisi olarak tekrar katıldı.

Sevgi D, SODAM ile kendisine sağlanan imkanlardan dolayı yetkililere teşekkür etti.

Edindiği beceriyle ailesini geçindiriyor

Sakarya'da yaşayan 3 çocuk annesi Fatma G. de SODAM sayesinde meslek sahibi oldu. Daha önce maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan Fatma G, 2014'te SODAM personelinin dağıttığı el broşürü ile hayatının değiştiğini vurguladı.

SODAM'ın mefruşat, Kur'an-ı Kerim ve dikiş nakış kurslarına kayıt olduğunu belirten Fatma G, "Kurslarda aldığım eğitim sonrası dikiş nakış üzerine yoğunlaştım. Geçimimi sağlamak için dikiş makinesi alıp, küçük işler yapmaya başladım. Dikiş nakıştan kazandığım para ile çocuklarımın ihtiyaçlarını da karşılayabiliyorum." ifadelerini kullandı

Sorunlarını aşıp kuaför oldu

Adapazarı'nda yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Ayşe M, SODAM'a kayıt olmadan önce psikolojik problemler yaşadığını belirterek, 2015'te merkezdeki çeşitli kurslara katılmasının ardından hayatının değiştiğini kaydetti.

Merkezdeki kuaför kursunda el becerilerinin farkına varıp, bu mesleği yapmaya başladığını aktaran Ayşe M, bir kuaförde çalışarak aile ekonomisine katkı sağladığını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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