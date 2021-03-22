Son dakika! Sorgun Devlet Hastanesi'ne ambulans desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Sorgun Devlet Hastanesi'ne ambulans desteği

22.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:24
Son dakika! Sorgun Devlet Hastanesi'ne ambulans desteği

Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı tarafından Sorgun Devlet Hastanesi'ne tam donanımlı ambulans verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Sorgun Devlet Hastanesi'ne tam donanımlı ambulans verildi.

AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç, bakanlık tarafından tedarik edilen ambulansın hastane yönetimi tarafından teslim alındığını belirtti.

Kılıç, "Ülkemiz sağlık alanında birçok reformlar yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Gün geçtikçe gelişen hastanelerimiz, hastalara daha iyi hizmet vermenin gayreti içinde. Bu bağlamda Sorgun Devlet Hastanesi de eksiklerini bir bir tamamlayarak bu hizmet yarışında yerini almaktadır. Bakanlığımız tarafından verilen bu ambulans bu hizmet yarışında yerini alacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Vladimir Putin Devlet Bahçeli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ali Sunal Merve Dizdar Demet Akalın Berrak Tüzünataç
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Bülent Uygun Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Sorgun Devlet Hastanesi'ne ambulans desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 15:26:16. #1.14#
title