Son dakika! Sorgun Devlet Hastanesi'ne ambulans desteği

Sağlık Bakanlığı tarafından Sorgun Devlet Hastanesi'ne tam donanımlı ambulans verildi.

AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç, bakanlık tarafından tedarik edilen ambulansın hastane yönetimi tarafından teslim alındığını belirtti.

Kılıç, "Ülkemiz sağlık alanında birçok reformlar yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Gün geçtikçe gelişen hastanelerimiz, hastalara daha iyi hizmet vermenin gayreti içinde. Bu bağlamda Sorgun Devlet Hastanesi de eksiklerini bir bir tamamlayarak bu hizmet yarışında yerini almaktadır. Bakanlığımız tarafından verilen bu ambulans bu hizmet yarışında yerini alacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen