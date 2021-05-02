Son dakika: Son yılların yükselen mesleği "koçluk", kadınlar tarafından daha çok tercih ediliyor

Son dakika haberler... Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) Türkiye Başkanı Nuray Akmeriç, iş ve özel hayatlarında daha etkin ve başarılı olmak isteyen insanlarla, çalışanların verimliliğini arttırmak isteyen şirketlerin en çok başvurduğu "koçluk" mesleğine kadınların daha fazla ilgi gösterdiğini bildirdi.

Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) Türkiye Başkanı Nuray Akmeriç, iş ve özel hayatlarında daha etkin ve başarılı olmak isteyen insanlarla, çalışanların verimliliğini arttırmak isteyen şirketlerin en çok başvurduğu "koçluk" mesleğine kadınların daha fazla ilgi gösterdiğini bildirdi.

Akmeriç, AA muhabirine, koçluğun, kişinin güçlü yönlerini, onu neyin mutlu, neyin motive ettiğini, hayattan ne beklediğini, potansiyelini nasıl ortaya çıkaracağını bulmasına yardımcı olan etkileşimli bir süreç olduğunu söyledi.

Koçun müşterilerin kişisel ve profesyonel potansiyellerini en üst düzeye çıkarmaları için ilham veren, düşünce doğurucu ve yaratıcı bir süreçte, onlarla iş birliği yaptığını aktaran Akmeriç, koçluk üzerine 2006'dan bu yana dünya genelinde kapsamlı araştırmaların yürütüldüğünü söyledi.

Koçluğun özellikle son yıllarda yükselen meslekler arasına girdiğini belirten Akmeriç, "161 ülke ve bölgeden 22 bin 457 yanıt içeren güncel bir araştırma yapıldı. Araştırma sonucu, özellikle 2016'dan bu yana koçluğun küresel anlamda büyüdüğünü, yaygınlaştığını açıkça ortaya koydu." dedi.

Akmeriç, 2019'da küresel olarak yaklaşık 71 bin koç olduğunu, bunun 2016 raporuna göre yüzde 33 oranında artış gösterdiğini belirterek, koçluktan elde edilen yıllık gelirin 2016'ya göre yüzde 21 artış göstererek, 2 milyar 849 milyon dolara ulaştığını dile getirdi.

Koç olabilmek için birikimli olmak gerektiğini vurgulayan Akmeriç, "Araştırmaya göre, koçluk kadınların ağırlıklı olarak tercih ettikleri ve yaptıkları bir meslek. Küresel bazda kadın oranı yüzde 70, ülkemizin de içinde yer aldığı Doğu Avrupa bölgesinde bu oran yüzde 75, Türkiye'de ise yüzde 73. Koç alacak kişilerin gerek iş, gerekse özel yaşamda biraz yol katetmiş olması önemli." diye konuştu.

Özellikle büyük ve orta ölçekli kurumlardan koçluk kültürünün gelişimi için talepler olduğunu, somut çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Akmeriç, bazı kurumların bünyelerinde eğitim alarak çalışanlarına koçluk becerileri kazandırdığını, bazılarının ise dışarıdan koçlardan destek aldığını bildirdi.

"Salgın sürecinde koçluğa ilgi duyanlar eğitime yöneldi"

Salgın sürecinde koçluğa ilgi duyanların ve koçluk becerilerini geliştirmek isteyen kişilerin eğitim almaya yöneldiğine dikkati çeken Akmeriç, şöyle konuştu:

"Kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin öncelikle kendi bilgi, beceri ve yeteneklerini değerlendirmesi gerekiyor. Özellikle teknik olmayan uyum becerilerini. Bunlar, kişilerin birbirleriyle sağlıklı etkileşim için gerekli olan beceriler olup, girişimcilik için en önemlilerinin başında, takım çalışmasına yatkınlık, fikirleri hayata geçirebilme ve problem çözme becerileri gelmektedir. Girişimcilik tek başına değil, takım arkadaşlarıyla yapılacak bir yolculuktur. Fikirleri hayata geçirebilme ise içerisinde çok fazla beceri ve yetkinlik barındırıyor. Koçluk mesleği, özellikle kendi işini kurmak isteyenlere önemli avantajlar sağlıyor. Vazgeçmemek, disiplinli olmak, çok çalışmak ilk akla gelenler olarak sıralanabilir. Kendi işini kurmak isteyen kişilerin, özellikle bu belirttiğim konularda koçluk desteğinden yararlanmalarını öneriyorum."

Girişimcilik konusunun önemine değinen Akmeriç, ICF Türkiye olarak geçen sene, "Dayanışma", "Dayanıklılık", "Denge" ve "Dönüşüm"den oluşan ve kısaca "4D" olarak adlandırdıkları manifesto ilan ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız