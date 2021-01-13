Son dakika haberi | Son kullanma tarihi geçmiş kişisel bakım ürünlerini satan iki kişi yakalandı
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Son dakika haberi | Son kullanma tarihi geçmiş kişisel bakım ürünlerini satan iki kişi yakalandı

13.01.2021 12:59 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:09

Son dakika haber... Yurt dışından temin ettikleri son kullanma tarihleri dolmuş kişisel bakım ürünlerini, son kullanım tarih bilgilerini değiştirerek piyasaya sürdüğü belirlenen iki kişi gözaltına alındı.

Yurt dışından temin ettikleri son kullanma tarihleri dolmuş kişisel bakım ürünlerini, son kullanım tarih bilgilerini değiştirerek piyasaya sürdüğü belirlenen iki kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 1140 paket son kullanma tarihi değiştirilmiş diş macunu ele geçirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, son kullanma tarihleri dolmuş yada dolmasına yakın bazı kişisel bakım ürünlerini yurt dışından Türkiye'ye getirip, tarih bilgilerini değiştirilerek piyasaya sürdükleri belirlenen iki zanlı takibe alındı.

Güvenlik güçlerinin yaklaşık 3 aylık fiziki takibi sonucu, Y.Ü. ve T.A'nın, Çankaya ilçesindeki işyerlerinde, ürünlerin ambalajındaki son kullanma tarihlerini değiştirdikleri, ürün üzerine basılı son kullanma tarihlerini ise kestikleri tespit edildi.

Kaçakçılık ekiplerinin, düzenlediği operasyonla Y.Ü. ve T.A. gözaltına alındı. İş yerinde, 1140 paket son kullanma tarihi değiştirilmiş diş macunu ele geçirildi.

Son dakika haberi | Son kullanma tarihi geçmiş kişisel bakım ürünlerini satan iki kişi yakalandı
Son dakika haberi | Son kullanma tarihi geçmiş kişisel bakım ürünlerini satan iki kişi yakalandı
Son dakika haberi | Son kullanma tarihi geçmiş kişisel bakım ürünlerini satan iki kişi yakalandı
Son dakika haberi | Son kullanma tarihi geçmiş kişisel bakım ürünlerini satan iki kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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