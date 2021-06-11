Son dakika... Son 24 saatte korona virüsten 69 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika... Son 24 saatte korona virüsten 69 kişi hayatını kaybetti

Son dakika... Son 24 saatte korona virüsten 69 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 69 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 261 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 69 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 261 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 69 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 593'a yükseldi. Toplamda 56 milyon 570 bin 784 test yapıldı. Bugün yapılan 224 bin 128 testten, 6 bin 261 yeni vaka sayısı, 561 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 319 bin 359 olduğu, bugün iyileşen 6 bin 217 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 192 bin 945'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,7, ağır hasta sayısının ise 997 olduğu açıklandı.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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