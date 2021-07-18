Son dakika: Son 24 saatte korona virüsten 66 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 66 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 680'de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 66 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 680'de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 18 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 7 bin 680 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 66 oldu. Bir günde toplam 233 bin 946 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 835 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 62,74 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 33,38 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 63 milyon 290 bin 483'a yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA BİTLİS'TE

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 34,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis'i sırasıyla Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aydın, İzmir ve Tekirdağ maviye yaklaştı. Tedbirlere taviz vermeden uyalım. Bayramda tedbirlere uymak bayram sonrasını da bayram eder" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı