Son Dakika | Son 24 saatte korona virüsten 347 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 347 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 38 bin 553 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 347 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 38 bin 553 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 347 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 38 bin 358'e yükseldi. Toplamda 45 milyon 884 bin 258 test yapıldı. Bugün yapılan 260 bin 280 testten, 38 bin 553 yeni vaka sayısı, 2 bin 801 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 629 bin 969 olduğu, bugün iyileşen 51 bin 236 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 73 bin 644'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 3 bin 590 olduğu açıklandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı