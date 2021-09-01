Son Dakika | Son 24 saatte korona virüsten 290 kişi hayatını kaybetti
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Son Dakika | Son 24 saatte korona virüsten 290 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika | Son 24 saatte korona virüsten 290 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 290 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 23 bin 946'da yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 290 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 23 bin 946'da yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 1 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 290 oldu. Bir günde toplam 302 bin 869 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 15 bin 164 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 78,24 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 60,20 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 94 milyon 873 bin 884'e yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova ve Eskişehir takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 58,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tabloda durum tıpkı bugünkü gibi devam ederse, 2 haftada en az 335.000 yeni vakamız, 4.000 yeni can kaybımız olur. Günlük hayatta salgın gerçeğini göz ardı etmekle, ilk doz aşıyı ertelemekle, devam dozlarını ihmal etmekle toplum olarak ağır bedel ödüyoruz" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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